Ein Kick der besonders unbesonnenen Art

Prozess in Eisenstadt: Zwei 17-jährige Burgenländer drangen in mehrere Banken ein, ließen Bankomat- und Kreditkarten mitgehen, verwüsteten die Foyers und spielten dort mit einem Werbewürfel Fußball.
Der wortkarge Rädelsführer und das noch einsilbigere Beiwagerl schaffen es mit „Ja“ und „Nein“, beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt halbwegs ungeschoren davonzukommen.
„Dann habe ich viel Geld“
Im Winter suchten die beiden das Foyer einer Bank in Oberwart heim, brachen mit Schere und Messer drei Kästen auf und nahmen 70 Euro sowie zehn Bankomat- und Kreditkarten mit. Warum? „Ich habe keine eigene Karte“, sagt der Erstangeklagte. „Ich dachte, wenn ich das mache, habe ich viel Geld.“
Kameras in Banken? I wo!
Im Eintrittsbereich zweier weiterer Filialen zerstörten die beiden 17-Jährigen Desinfektionsspender, Werbeaufsteller, Papierkörbe, Aktenvernichter, Kontoauszugsdrucker, Fensterscheiben. Mit einem Werbewürfel aus Karton spielten sie Fußball. „Sind ja eh keine Kameras in Banken!“, meint der Verteidiger schelmisch.
Kurz angebunden
Frau Rat nimmt sich den Zweitangeklagten zur Brust. „Warum sind Sie ins Foyer gegangen? War Ihnen kalt?“ – „Ich weiß es nicht.“ – „Darf man so etwas tun?“ – „Darf man nicht.“ – „War es ein Fehler?“ – „Ja, schon.“ – „Waren Sie alkoholisiert?“ – „Bei den meisten Vorfällen schon.“ – „Sind Sie jetzt alkoholisiert?“ – „Nein.“ – „Würden sie so etwas jetzt tun?“ – „Nein.“
Die Diversion, je 80 Stunden gemeinnützige Arbeit, wird akzeptiert. Wie viel ist das in Tagen? Man hört die Gehirne der Burschen förmlich rattern: 80 Stunden dividiert durch 8 Stunden macht unterm Strich, ...
... dass es eh bald vorbei ist.
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