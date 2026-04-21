Ein Kick der besonders unbesonnenen Art

„Dann habe ich viel Geld“

Im Winter suchten die beiden das Foyer einer Bank in Oberwart heim, brachen mit Schere und Messer drei Kästen auf und nahmen 70 Euro sowie zehn Bankomat- und Kreditkarten mit. Warum? „Ich habe keine eigene Karte“, sagt der Erstangeklagte. „Ich dachte, wenn ich das mache, habe ich viel Geld.“