Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bankfilialen demoliert

Ein Kick der besonders unbesonnenen Art

Burgenland
21.04.2026 16:35
Die jungen Burgenländer waren vor Gericht nicht wirklich um Ausreden bemüht.
Die jungen Burgenländer waren vor Gericht nicht wirklich um Ausreden bemüht.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Prozess in Eisenstadt: Zwei 17-jährige Burgenländer drangen in mehrere Banken ein, ließen Bankomat- und Kreditkarten mitgehen, verwüsteten die Foyers und spielten dort mit einem Werbewürfel Fußball.

0 Kommentare

Der wortkarge Rädelsführer und das noch einsilbigere Beiwagerl schaffen es mit „Ja“ und „Nein“, beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt halbwegs ungeschoren davonzukommen.

„Dann habe ich viel Geld“
Im Winter suchten die beiden das Foyer einer Bank in Oberwart heim, brachen mit Schere und Messer drei Kästen auf und nahmen 70 Euro sowie zehn Bankomat- und Kreditkarten mit. Warum? „Ich habe keine eigene Karte“, sagt der Erstangeklagte. „Ich dachte, wenn ich das mache, habe ich viel Geld.“

Kameras in Banken? I wo!
Im Eintrittsbereich zweier weiterer Filialen zerstörten die beiden 17-Jährigen Desinfektionsspender, Werbeaufsteller, Papierkörbe, Aktenvernichter, Kontoauszugsdrucker, Fensterscheiben. Mit einem Werbewürfel aus Karton spielten sie Fußball. „Sind ja eh keine Kameras in Banken!“, meint der Verteidiger schelmisch.

Kurz angebunden
Frau Rat nimmt sich den Zweitangeklagten zur Brust. „Warum sind Sie ins Foyer gegangen? War Ihnen kalt?“ – „Ich weiß es nicht.“ – „Darf man so etwas tun?“ – „Darf man nicht.“ – „War es ein Fehler?“ – „Ja, schon.“ – „Waren Sie alkoholisiert?“ – „Bei den meisten Vorfällen schon.“ – „Sind Sie jetzt alkoholisiert?“ – „Nein.“ – „Würden sie so etwas jetzt tun?“ – „Nein.“

Die Diversion, je 80 Stunden gemeinnützige Arbeit, wird akzeptiert. Wie viel ist das in Tagen? Man hört die Gehirne der Burschen förmlich rattern: 80 Stunden dividiert durch 8 Stunden macht unterm Strich, ...

... dass es eh bald vorbei ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
21.04.2026 16:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
7° / 11°
Symbol leichter Regen
Güssing
4° / 14°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
6° / 11°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
7° / 13°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
6° / 11°
Symbol bedeckt

krone.tv

In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
US-Marines nähern sich mit einem Hubschrauber der M/V Touska, um das Schiff zu entern.
Wollte Sperre umgehen
Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
254.608 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
155.744 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
Rattengift im Babybrei! Kripo jagt HiPP-Erpresser
133.689 mal gelesen
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
770 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Außenpolitik
Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern
632 mal kommentiert
Aktuell deutet wenig auf Frieden hin.
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
624 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Mehr Burgenland
Erfolg mit Streuobst
Wenn alte Wiesen und Bäume wieder Zukunft tragen
Land kippt Förderung
Überraschendes Aus für Mediziner-Stipendien
Krone Plus Logo
Mordprozess?
Diese Strafen drohen den Babybrei-Giftmischern
ÖVP-Chef übt Kritik
Causa Asbest: „Es braucht Entscheidungen“
Untersuchungen laufen
„Übergriff“: Aufregung um Kindergarten-Betreuerin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf