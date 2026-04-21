Wenn alte Wiesen und Bäume wieder Zukunft tragen

Der Architekt, er ist zertifizierter Obstbaumwärter, und die Kolumnistin und Kochbuchautorin (beide 58) haben vor drei Jahren als Quereinsteiger einen Bio-Obsthof mit 58 Apfel-, sechs Kirschen- und vier Uhudler-Sorten übernommen und sind seither das ganze Jahr über beschäftigt: „Im Jänner nutzten wir die Eiseskälte, um zwei Rückhaltebecken zu graben, damit die Wiesen auch im heißen, trockenen Sommer bewässert werden können. Im Februar mussten wir nach dem Schneebruch Schäden beseitigen, weil viele tragende Äste abgebrochen waren. Danach folgten der Winterbaumschnitt und Uhudler-Rebschnitt sowie das Veredeln und Auspflanzen der Jungbäume, die man mit Drahtzäunen vor Wühlmäusen und Rehen schützen muss.“