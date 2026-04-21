Überraschendes Aus für Mediziner-Stipendien

Das Land Burgenland stoppt das Prestigeprojekt der Mediziner-Stipendien mit Verweis auf ausreichend Personal in den Spitälern. Die bestehenden 170 Stipenden laufen hingegen weiter. Weil die Zweckmäßigkeit nicht mehr gegeben sei, werden auch die Landarztförderungen gestrichen.
Mit einer Verlautbarung im Landesamtsblatt beendet das Land Burgenland ein Prestigeprojekt: Die Förderrichtlinien von Stipendien für Medizinstudierende sowie die Förderung für Landarztordinationen sind rückwirkend mit 1. April Geschichte.
Förderung läuft für 170 Medizinstudenten weiter
Vor sieben Jahren hatte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) genau diese Stipendien als zentrale Antwort präsentiert, um dem Ärztemangel entgegenzuwirken. Medizinstudierende erhielten monatlich 1000 Euro, gebunden an die Verpflichtung, ihre Ausbildung im Burgenland zu absolvieren und danach zumindest fünf Jahre im Land zu arbeiten. Zuletzt waren rund 170 Studierende in diesem System, 28 von ihnen haben erst im Herbst des Vorjahres gestartet. Jetzt werden keine neuen Stipendien mehr vergeben.
Offiziell heißt es seitens des Landes, die Maßnahme habe ihren Zweck erfüllt. In den Spitälern gebe es aktuell keinen Personalmangel, die personelle Entwicklung sei abgesichert. Weitere Vergaben seien daher nicht vorgesehen, bestehende Stipendien würden aber weiterlaufen. Kostenpunkt: 684.000 Euro für 2026!
An den Plänen für eine eigene medizinische Ausbildung hält das Land fest. Bis 2029 soll die Medizinische Privatuniversität Burgenland (MPUB) starten. Unverändert und in vollem Umfang erhalten bleibt auch das Ärztegehaltspaket, heißt es seitens des Landes. Das Burgenland zahlt damit auch weiterhin die höchsten Spitalsärztegehälter im Bundesländervergleich. Gestrichen werden hingegen auch Zuschüsse im niedergelassenen Bereich, wie die Förderung von Landarztordinationen.
Das Land verweist auf die Zuständigkeit der ÖGK bei der Besetzung von Kassenstellen. Man habe versucht, in den vergangenen Jahren gezielt zusätzliche Anreize zu schaffen, um Ärzte für den ländlichen Raum zu gewinnen.
Landarztförderung hat Zweck nicht erfüllt
Diese Maßnahme sei jedoch nicht in vollem Umfang angenommen worden. Es brauche daher eine Neuausrichtung, heißt es. Genau daran arbeite man derzeit gemeinsam mit der Ärztekammer – „mit dem klaren Ziel, neue, tragfähige Modelle für die wohnortnahe Versorgung zu entwickeln“.
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