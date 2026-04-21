Überraschendes Aus für Mediziner-Stipendien

Förderung läuft für 170 Medizinstudenten weiter

Vor sieben Jahren hatte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) genau diese Stipendien als zentrale Antwort präsentiert, um dem Ärztemangel entgegenzuwirken. Medizinstudierende erhielten monatlich 1000 Euro, gebunden an die Verpflichtung, ihre Ausbildung im Burgenland zu absolvieren und danach zumindest fünf Jahre im Land zu arbeiten. Zuletzt waren rund 170 Studierende in diesem System, 28 von ihnen haben erst im Herbst des Vorjahres gestartet. Jetzt werden keine neuen Stipendien mehr vergeben.