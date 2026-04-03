Neue Eisenstädter: Netzwerken im Hinterzimmer

Fortsetzung am 9. April

Im Gegensatz zu den Parteifreunden im Bund agiert die Burgenland-FPÖ weit zurückhaltender auf mögliche ÖVP-Netzwerke in der Causa. Druck macht die SPÖ: „Der Verdacht liegt nahe, dass in ÖVP-nahen Kreisen aktiv daran gearbeitet wurde, der Neuen Eisenstädter eine Sitzverlegung in ein anderes Bundesland zu erleichtern, um sich der Aufsicht des Landes entziehen zu können.“ Die ÖVP wies diese Darstellung stets zurück. Die Befragungen im U-Ausschuss gehen am 9. April weiter.