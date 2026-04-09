U-Ausschuss: „Sonderprüfung unumgänglich“

Zum letzten Mal waren Vertreter des Revisionsverbandes der gemeinnützigen Bauvereinigungen am Wort. Wie üblich sei die Neue Eisenstädter jedes Jahr geprüft und keine Mängel festgestellt worden. Sollte es schwerwiegende Verstöße geben, fließen sie in den Prüfbericht ein. Kurzum, aus Sicht der ersten Auskunftsperson am Donnerstag im U-Ausschuss mit Verfahrensrichter-Stellvertreter Georg Nowotny sei alles in Ordnung gewesen.