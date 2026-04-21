Causa Asbest: „Es braucht Entscheidungen“

Anspruch der Volkspartei sei es hingegen, dieses Thema offen und ehrlich zu behandeln, Transparenz zu schaffen und konkrete Lösungen einzufordern. „Denn es geht nicht um politische Taktik, sondern um die Sicherheit und das Vertrauen der Menschen im Burgenland“, so Zarits. Abschließend fordert er von der Landesregierung eine klare Entscheidung und Transparenz. „Und geben Sie den Menschen endlich die Sicherheit und Orientierung, die sie verdienen“, verlangt der ÖVP-Landesobmann.