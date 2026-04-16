Warum „fliegende Ratten“ jetzt hungern sollen

Sie sind allgegenwärtig in der Linzer Innenstadt. Auf den Dächern rund um den Hauptplatz, auf Geländern und in Innenhöfen. Überall hinterlassen sie sichtbar ihre Spuren – und sind für viele mehr als störend. Die Rede ist von den Linzer Stadttauben, deren Population seit Jahren wächst und die zunehmend zum Politikum werden. Mit einem Vorstoß im Gemeinderat will die Linzer Volkspartei nun das Füttern von Tauben im gesamten Stadtgebiet verbieten lassen.