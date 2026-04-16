Warum „fliegende Ratten“ jetzt hungern sollen

Sie sitzen auf Dächern, Balkonen und mitten in der Stadt – und sorgen für immer mehr Ärger. Jetzt sollen die Linzer Stadttauben plötzlich weniger zu fressen bekommen. Die ÖVP will durchgreifen, doch viele fragen sich: Bringt das wirklich etwas? Oder wird das Problem damit nur größer? Die Debatte ist eröffnet – und die Meinungen gehen auseinander.
Sie sind allgegenwärtig in der Linzer Innenstadt. Auf den Dächern rund um den Hauptplatz, auf Geländern und in Innenhöfen. Überall hinterlassen sie sichtbar ihre Spuren – und sind für viele mehr als störend. Die Rede ist von den Linzer Stadttauben, deren Population seit Jahren wächst und die zunehmend zum Politikum werden. Mit einem Vorstoß im Gemeinderat will die Linzer Volkspartei nun das Füttern von Tauben im gesamten Stadtgebiet verbieten lassen.
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