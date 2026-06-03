Diverse Event-Highlights rund um Fronleichnam

Das verlängerte Wochenende wartet in OÖ mit einem bunten Mix an Veranstaltungen auf. Viel Brauchtum kann man beim Fest der Nationen in Marchtrenk oder der Seeprozession in Hallstatt erleben. Musikalisch rund geht es beim Zeltfest in Naarn, bei der Trachtenpräsentation des MV Kleinreifling und im Kino Ebensee. Zum Stöbern wird es unter anderem in Bad Schallerbach oder auch im Volkshaus Keferfeld.