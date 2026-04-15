20.000 Seeleute rufen um Hilfe: Kaum Wasser, Essen

Eigentlich wollten sie nur ihrem Beruf nachgehen. Große Tanker von Asien in den Nahen Osten schippern, entladen, beladen und wieder ab in den sicheren Hafen ihrer Heimat. Doch rund 20.000 Seeleute sitzen seit vielen Wochen in der Straße von Hormuz fest. Zunächst, weil der Iran die Durchfahrt nur für auserwählte Schiffe zuließ, zuletzt, weil Donald Trump selbst die Meerenge militärisch sperren ließ.