Vorarlbergerin (56) soll Mutter erstickt haben

War die Frau zur Tatzeit schuldfähig?

Doch genau diese Zurechnungsfähigkeit steht im Zentrum des Verfahrens. Aufgrund einer psychischen Erkrankung geht das Gericht nämlich davon aus, dass die Frau zur Tatzeit schuldunfähig war. Das schließt eine klassische Verurteilung im Sinne der Anklage aus – vor dem Gesetz gilt sie damit nicht als Täterin, sondern als „Betroffene“. Statt einer Haftstrafe steht folglich eine Zwangseinweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum im Raum.