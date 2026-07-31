„Bus kaputt“: Metal-Band knöpft Passanten Geld ab

Ähnlich ist die Auskunft der Polizei: „Uns sind einige Fälle bekannt“, sagt Sprecher Fritz Grundnig, „wenn es zu einer Anzeige kommt, wird der Sache natürlich nachgegangen.“ Doch die rechtliche Handhabe fehlt. Zwar braucht es für den Verkauf einen Bescheid des Grazer Straßenamts, doch die Band setzt auf Spenden. Das macht es schwer, ihnen das Handwerk zu legen – und sie werden vermutlich weiterziehen.