Kein Wasser auf der Alm: Rettungsaktion für Kälber

Wirtin versorgte die Kühe zunächst

Landwirt und Vizebürgermeister Albert Zopf, dem sechs der acht Kälber gehören, erzählt im Gespräch mit der „Krone“: „Wir hatten zunächst Glück, weil sich die Wirtin vom Hochleckenhaus um die Viecher gekümmert hat. Sie hat Wasser abgegeben, das eigentlich für die Gastronomie vorgesehen war. Das hat aber irgendwann nicht mehr funktioniert. Die können beim Hochleckenhaus ja nicht die Klos zusperren.“