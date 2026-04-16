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Ministerin Bauer:

Frauen zum Wehrdienst? „Müssen Diskussion führen“

Kärnten
16.04.2026 05:00
Bundesministerin Claudia Bauer sprach mit „Krone“-Redakteur Marcel Tratnik über den Zivildienst.
Bundesministerin Claudia Bauer sprach mit „Krone“-Redakteur Marcel Tratnik über den Zivildienst.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

Kärnten kann mittlerweile jede dritte Zivildienststelle nicht mehr besetzen. Der „Krone“ erklärt Claudia Bauer, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, mögliche Lösungen – und schielt in Richtung Wehr- bzw. Zivildienst für Frauen.

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„Krone“: Die jüngsten Zahlen zu den Zivildienstleistenden in Kärnten sehen ziemlich düster aus. Worauf ist diese dramatische Entwicklung zurückzuführen?
Ministerin Claudia Bauer: Die Gründe dafür sind sehr vielseitig und werden leider nicht erhoben. Klar ist aber, dass sich die Situation nicht verbessern wird. Denn schon jetzt ist in Kärnten jede dritte Zivildienststelle unbesetzt und wenn wir einen Blick auf die Prognosen werfen, dann wird das Problem noch deutlicher.

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