Frauen zum Wehrdienst? „Müssen Diskussion führen“

Kärnten kann mittlerweile jede dritte Zivildienststelle nicht mehr besetzen. Der „Krone“ erklärt Claudia Bauer, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, mögliche Lösungen – und schielt in Richtung Wehr- bzw. Zivildienst für Frauen.
„Krone“: Die jüngsten Zahlen zu den Zivildienstleistenden in Kärnten sehen ziemlich düster aus. Worauf ist diese dramatische Entwicklung zurückzuführen?
Ministerin Claudia Bauer: Die Gründe dafür sind sehr vielseitig und werden leider nicht erhoben. Klar ist aber, dass sich die Situation nicht verbessern wird. Denn schon jetzt ist in Kärnten jede dritte Zivildienststelle unbesetzt und wenn wir einen Blick auf die Prognosen werfen, dann wird das Problem noch deutlicher.
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