Schlusslicht Kärnten: Weiter zu wenige Zivildiener

Geburtenschwache Jahrgänge als Hauptproblem

Der Hauptgrund für die geringe Bedarfsdeckung in Kärnten hat aber tief liegende Wurzeln. „Das liegt am demografischen Wandel – wir kämpfen hier mit geburtenschwachen Jahrgängen“, so Plakolm. „Wir können die benötigten Zivildiener leider nicht einfach aus dem Hut zaubern. Da wären Maßnahmen vor fast 20 Jahren notwendig gewesen.“