Äußerst selten: Leuzistische Hirschkuh gesichtet

Schweres Erbe

Die helle Körperfärbung erschwere das Überleben erheblich, erklärt Trcka-Rojas in einer Aussendung. Denn weiße Tiere fallen deutlich stärker auf und sind dadurch größeren Gefahren ausgesetzt – sei es durch Fressfeinde, den Straßenverkehr oder menschliche Einflüsse. Auch innerhalb von Wildtiergruppen können auffällig gefärbte Tiere Nachteile erfahren. Sie würden innerhalb sozialer Gruppen häufiger gemieden und seien oft „bevorzugtes“ Ziel von Drohgebärden und Raufereien bei Rangkämpfen.