Darum saß ATV-Star Mano Machinek im Todes-Porsche

Gegen 11:00 Uhr vormittags verlor Machinek in einer scharfen Kurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über den leichten Sportwagen. Der Porsche brach aus, überschlug sich mehrfach und stürzte einen steilen Bewuchs hinab, bevor er gegen einen Baum prallte. Obwohl die Rettungskräfte – darunter Notärzte, Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber aus Como – schnell vor Ort waren und den 37-Jährigen aus dem Wrack befreiten, kamen alle Reanimationsversuche zu spät. Machinek erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.