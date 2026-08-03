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Tragödie am Mottarone

Darum saß ATV-Star Mano Machinek im Todes-Porsche

Adabei Österreich
03.08.2026 09:41
Manoel „Mano“ Machinek war ein österreichischer Reality-TV-Teilnehmer, Ingenieur und Model, der ...
Manoel „Mano“ Machinek war ein österreichischer Reality-TV-Teilnehmer, Ingenieur und Model, der vor allem durch seine Teilnahme an der ersten Staffel der ATV-Show „Forsthaus Rampensau“ im Jahr 2022 bekannt wurde. Er verstarb Ende Juli 2026 im Alter von 37 Jahren bei einem schweren Autounfall in Italien.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/mano_machinek)
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Von krone.at

Mano Machinek steuerte einen seltenen Porsche 993 RS, bevor das Fahrzeug von der Straße abhob. Doch wie kam der 37-Jährige überhaupt ans Steuer des Oldtimers?

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Die Trauer in der Reality-TV-Welt und der Motorsport-Community ist groß: Mano Machinek, bekannt aus dem ATV-Erfolgsformat „Forsthaus Rampensau“, ist bei einem schweren Autounfall nahe dem Lago Maggiore in Norditalien ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag an den Hängen des Berges Mottarone in der Gemeinde Gignese.

Darum saß Mano Machinek am Steuer des Porsches
Mano Machinek war nicht nur ein bekanntes TV-Gesicht, sondern verband beruflich und privat eine tiefe Leidenschaft für Fahrzeuge. Der im Schweizer Kanton St. Gallen lebende Ingenieur und Model war ein ausgewiesener Autoliebhaber und Motorsport-Fan.

Der Grund für die Fahrt: Machinek stand im Auftrag einer Mailänder Produktionsfirma vor der Kamera. Für die Dreharbeiten eines Werbespots war die kurvenreiche Bergstraße am Mottarone offiziell komplett gesperrt worden.  Bei dem verunglückten Wagen handelte es sich um einen seltenen, blauen Porsche 993 RSDer hochmotorisierte Klassiker gehörte Machinek nicht selbst, sondern wurde einem Bericht der „Bild“ zufolge von der Produktionsfirma speziell für die Filmaufnahmen gemietet.

So kam es zu dem tödlichen Unfall in Italien 
Der Dreh sollte demnach spektakuläre Aufnahmen auf der malerischen Bergstrecke liefern, bevor am Nachmittag weitere Szenen am Ufer des Lago Maggiore (Lido von Carciano) geplant waren.

Nach Informationen italienischer Medien handelte es sich bei dem Dreh um Aufnahmen für einen Werbefilm im Umfeld von Porsche.

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Gegen 11:00 Uhr vormittags verlor Machinek in einer scharfen Kurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über den leichten Sportwagen. Der Porsche brach aus, überschlug sich mehrfach und stürzte einen steilen Bewuchs hinab, bevor er gegen einen Baum prallte. Obwohl die Rettungskräfte – darunter Notärzte, Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber aus Como – schnell vor Ort waren und den 37-Jährigen aus dem Wrack befreiten, kamen alle Reanimationsversuche zu spät. Machinek erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Große Trauer bei Partnerin und TV-Sender 
Die Betroffenheit nach dem plötzlichen Tod des 37-Jährigen ist riesig. Seine Partnerin Maria Maksimovic, mit der er gemeinsam im „Forsthaus Rampensau“ zu sehen war, verabschiedete sich auf Instagram mit bewegenden Worten.

„Mein geliebter Mano ist bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen – während er etwas tat, das er mehr liebte als fast alles andere auf dieser Welt: Auto zu fahren.“ Auch der österreichische Sender ATV sprach den Angehörigen sein tiefes Beileid aus. Die Carabinieri und die zuständige Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und das Fahrzeugwrack sichergestellt.

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