Phil Collins gibt Update: „Ich war dem Tod nahe“

Die Situation war dramatisch: „Es waren einige Entscheidungen zu treffen: ,Lassen wir Phil künstlich am Leben?‘, so der Sänger. Seine Nieren hätten versagt, die Organe stellten ihre Funktion ein. Damals wurden seine fünf Kinder ans Krankenbett gerufen. Er selbst erinnere sich nicht mehr daran: „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie gekommen sind. Ich hatte keine Ahnung, was da gerade passiert. Sie hatten alle so Angst, dass sie mich nie wieder sehen würden. Das alles hätte auch schrecklich schiefgehen können.“