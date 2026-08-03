Phil Collins gibt Update: „Ich war dem Tod nahe“

Im April 2024 hatte der britische Sänger Phil Collins einem Zusammenbruch erlitten, wurde in einem Schweizer Krankenhaus behandelt. Lebenswichtige Organe waren kurz davor, zu versagen. Damals wurden seine fünf Kinder ans Krankenbett geholt, um sich von ihrem Vater zu verabschieden. Nach sieben Monaten auf der Intensiv-Station meldet sich der 75-Jährige nun in einem Interview mit einem Gesundheits-Update.
Im Jahr 2024 war Phil Collins knapp dem Tode entronnen. Der Sänger lag bewusstlos in einem Schweizer Krankenhaus. Jetzt schildert Collins seine Erinnerungen in einem Interview mit dem „Sunday Times Magazine“.
Die Situation war dramatisch: „Es waren einige Entscheidungen zu treffen: ,Lassen wir Phil künstlich am Leben?‘, so der Sänger. Seine Nieren hätten versagt, die Organe stellten ihre Funktion ein. Damals wurden seine fünf Kinder ans Krankenbett gerufen. Er selbst erinnere sich nicht mehr daran: „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie gekommen sind. Ich hatte keine Ahnung, was da gerade passiert. Sie hatten alle so Angst, dass sie mich nie wieder sehen würden. Das alles hätte auch schrecklich schiefgehen können.“
Obwohl der Sänger schlussendlich aus der Intensiv-Station entlassen wurde, hat er noch immer mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Seine Nieren seien nur eingeschränkt funktionsfähig, er leide an Nervenschäden an den Händen. Auch ist der Sänger nach Operationen an der Wirbelsäule und an den Knien auf Gehhilfen angewiesen.
Das alles hätte auch schrecklich schiefgehen können.
Phil Collins
Alkoholproblem unter Kontrolle
Viele seiner gesundheitlichen Probleme seien mitunter eine Folge von Collins‘ ehemaliger Alkoholsucht. Der Sänger spricht offen darüber: Nachdem seine Ehe mit Orianne Cevey 2006 zu Bruch gegangen war, traf ihn die Alkoholsucht am schlimmsten. In dieser Zeit hätte er bereits um 11 Uhr morgens eine Flasche Wein geöffnet: „Du beginnst du trinken und dann beginnst du, zu viel zu trinken. Dann macht es dir körperlich zu schaffen. Ich war dem Tode damals schon sehr nahe.“
Nicht nur die zerbrochenen Ehen, auch die Beziehungen zu seinen Kindern machten Collins über die Jahre zu schaffen. Im Jahr 2017 machte Tochter Lily Collins, bekannt aus der Netflix-Serie „Emily in Paris“, in einem offenen Brief deutlich, dass sich seit der Scheidung eine „schreckliche Distanz“ zu ihrem Vater gebildet hatte.
Das traf den Sänger hart. Er war damals „schockiert und auch ein wenig traurig“ über die Reaktion seiner Tochter. All das habe Lily aber mittlerweile zurückgenommen: „Sie wünschte, sie hätte das niemals getan“, so Collins. Aktuell hätten die beiden ein wunderbares Verhältnis. Auch der Liebe würde der Sänger noch eine Chance geben: „Ich würde mich gerne wieder verlieben.“
Du beginnst du trinken und dann beginnst du, zu viel zu trinken. Dann macht es dir körperlich zu schaffen. Ich war dem Tode damals schon sehr nahe.
Phil Collins
Mega-Star mit 150 Millionen
Phil Collins zählt mit über 150 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten. Zunächst war Collins Teil der Band „Genesis“, später startete er als Solokünstler durch. Songs wie „In the Air tonight“ und „Another Day in Paradise“ bleiben unvergessen. In den letzten Jahren hatten dem Sänger gesundheitliche Probleme zu schaffen gemacht, Collins hatte sich aus dem Musikbusiness zurückgezogen. Im November 2026 soll der Sänger in die „Rock and Roll Hall of Fame” in Cleveland (Ohio) aufgenommen werden.
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