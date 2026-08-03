Keine Vergiftung bei Laxenburger Enten gefunden

Dennoch herrschte Rätselraten, woran die Enten verendeten. Im Ort munkelte man sogar über eine mögliche Vergiftung des Gefieders. Das ist nun nach einem Befund der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit auch vom Tisch: „Es wurden ein schlechter Ernährungszustand, leichte Entzündungen an Organen sowie ein Parasitenbefall festgestellt“, berichtet Vizebürgermeisterin Silvia Wohlfahrt.