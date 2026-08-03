Keine Vergiftung bei Laxenburger Enten gefunden

Unklare Enten-Todesfälle führten zur Sperre eines Badeteiches in Laxenburg im Bezirk Mödling. Nun steht fest: An möglichen Vergiftungen kann es nicht gelegen haben!
Tote Enten! Groß war die Verunsicherung, als die Gemeinde Laxenburg, Bezirk Mödling, ein Schwimmverbot am Badeteich verhängte. „Krone“-Leser wissen, dass das Wasser daran nicht Schuld gehabt hatte: Die Qualität war in bester Ordnung, ergaben Tests.
Dennoch herrschte Rätselraten, woran die Enten verendeten. Im Ort munkelte man sogar über eine mögliche Vergiftung des Gefieders. Das ist nun nach einem Befund der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit auch vom Tisch: „Es wurden ein schlechter Ernährungszustand, leichte Entzündungen an Organen sowie ein Parasitenbefall festgestellt“, berichtet Vizebürgermeisterin Silvia Wohlfahrt.
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