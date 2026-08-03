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Duell gegen Traditionsklub! Hammerlos für den LASK

Champions League
03.08.2026 09:22
Auf die LASK-Kicker wartet ein absolutes Hammerlos!
Auf die LASK-Kicker wartet ein absolutes Hammerlos!(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die finalen Hürden in der Qualifikation zur Champions League stehen fest. Meister LASK trifft dabei auf den schottischen Meister und Traditionsverein Celtic Glasgow. Sturm Graz hingegen muss in der dritten Runde zunächst den türkischen Topklub Fenerbahce Istanbul besiegen. Sollte dies gelingen, würde in der Playoff-Phase noch der Sieger der Partie Olympique Lyon (Frankreich) gegen Sparta Prag (Tschechien) warten.

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Hammerlos für den LASK! Der österreichische Meister trifft im Kampf um die Champions League auf den schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow. Damit dürfen sich die Linzer auf eine Reise in den legendären Celtic Park freuen und müssen sich dort nicht nur auf einen starken Gegner, sondern auch lautstarke Fans einstellen. 

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Der LASK tritt am 18./19. August auswärts an, das Rückspiel steigt am 25./26. August in Linz.

Keine Verschnaufpause für Sturm
Auf Sturm wartet in der dritten Champions-League-Qualifikation der türkische Topklub Fenerbahce Istanbul. Sollten die Grazer diese Hürde nehmen, gibt’s im Play-off das nächste Hammerlos. Denn auf die Steirer wartet ein Duell gegen den Sieger aus Olympique Lyon (FRA) gegen Sparta Prag (CZE).

Das Hinspiel würde in diesem Fall in Graz ausgetragen. Die Play-off-Verlierer haben einen Platz in der Ligaphase der Europa League sicher.

Hier der Liveticker zum Nachlesen:

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