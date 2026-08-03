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Unfallgefahr Gewitter: Fit für den Ernstfall

Österreich
03.08.2026 09:42
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Plötzlich aufschwimmende Reifen – es gilt rasch, richtig und entschlossen zu reagieren, das kann ...
Plötzlich aufschwimmende Reifen – es gilt rasch, richtig und entschlossen zu reagieren, das kann man trainieren.(Bild: Houdek Photographie)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Die Wetterlage in Österreich ist zurzeit unberechenbar. Starke Sommergewitter sind keine Seltenheit – da kann es schnell zu Aquaplaning auf den Straßen kommen. Mögliches Aquaplaning kann man sehen, hören und spüren – wichtig ist das Erkennen und das richtige Reagieren.

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Durch die aufgeheizte Luft kann es schnell zu sintflutartigen Regengüssen und damit zu Aquaplaning kommen. Die Reifen verlieren durch die plötzliche Wassermenge den Kontakt zur Straße – doch was tun in diesem Moment? Im Ernstfall bleibt keine Zeit für langes Überlegen, eine schnelle und richtige Reaktion ist nötig.

Zitat Icon

„Lenkrad ruhig festhalten, auskuppeln bzw. Fuß vom Gas und das Fahrzeug rollen lassen. Gegebenenfalls kann auch gebremst werden.“

Roland Frisch, Chefinstruktor PKW, ÖAMTC Fahrtechnik

Bild: Houdek Photographie

Das müssen auch routinierte Fahrer trainieren, um zum Profi zu werden.

Kritische Situationen besser vorhersehen und beherrschen, aber auch sein Auto einmal gefahrlos im Grenzbereich bewegen, das ist möglich bei einem Fahrtechniktraining.

(Bild: Houdek Photographie)

Das Gefahren- und Notmanövertraining
Beim Intensiv Training werden Gefahren- und Notmanöver wiederholt trainiert, um so die richtige Reaktionsweise zu verinnerlichen. Wassersäulen simulieren plötzlich auftauchende Hindernisse. Dabei wird Notbremstechnik, aber auch Bremsen und Ausweichen trainiert.

(Bild: Houdek Photographie)

Das Stabilisieren des Autos wird auf der computergesteuerten Schleuderplatte geübt, richtiges Reagieren beim Unter- oder Übersteuern im Kurventraining. Durch die geräumigen Schutzzonen können alle Übungen mit realitätsnahem Tempo trainiert werden.

Aquaplaning „erleben“
Im aufbauenden Dynamik Training wird die Komfortzone verlassen und die Anforderungen an den Fahrer steigen beträchtlich. In 5 Fahrtechnik Zentren werden Gegenmaßnahmen bei aufschwimmenden Reifen bei der Durchfahrt durch‘s Aquaplaning-Becken trainiert und perfektioniert. So kann man sich in sicherer Umgebung auf den Ernstfall vorbereiten. Weitere Kursinhalte sind Gefahren- und Notmanöver bei bis zu 80 km/h und ein anspruchsvoller Handlingparcours, bei dem alle erlernten Manöver in unmittelbarer Abfolge und bei hohem Tempo gefahren werden.

Zum Profi in Gefahren- und Notsituationen werden und dabei puren Fahrspaß erleben – das ist das Ziel der Fahrtechnik Trainings.

Sommeraktion 1+1 gratis für PKW Intensiv- und Dynamik Training

  • Ganztägige Gefahren- und Notmanövertrainings für routinierte Fahrer (Gruppentrainings)

  • 2 Teilnehmende, 2 PKW und nur eine/r zahlt

  • Trainingsabsolvierung bis 13.09.2026 in allen 8 ÖAMTC Fahrtechnik Zentren

  • Leihautos aus dem aktuellen Fuhrpark bei Voranmeldung anmietbar

  • Buchung mit Aktionscode „Sommer2026“ auf oeamtc.at/sommeraktion

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