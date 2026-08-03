Europas Nachwuchs-Elite kommt nach Österreich

Von 3. bis 8. August 2026 duellieren sich die besten U17-Nationalteams bei der Ultimate Frisbee Europameisterschaft am modernen ÖFB Campus Wien. Rund 400 Athleten aus 19 Teams und 11 Nationen kämpfen um den Europameistertitel und zeigen dabei, warum Ultimate zu den am schnellsten wachsenden Teamsportarten zählt.
Ultimate ist eine schnelle, kontaktarme Teamsportart mit einer Flugscheibe, bei der versucht wird, die Scheibe per Passspiel in die gegnerische Endzone zu bringen.
„Die EYUC 2026 zeigt eindrucksvoll, wie internationaler Spitzensport, Jugendförderung und Fairplay miteinander verbunden werden können. Wir freuen uns, Europa an einem solch hervorragenden Austragungsort wie Wien begrüßen zu dürfen“, freut sich Andrea Furlan, Präsident der European Ultimate Federation
• Veranstaltung: European Youth Ultimate Championships (EYUC) 2026
• Sportart: Ultimate Frisbee
• Datum: 3.-8. August 2026
• Austragungsort: ÖFB Campus Wien
• Teilnehmende: ca. 400 Athleten
• Nationen: 11
• Teams: 19
Sportstaatssekretärin Michaela Schmidt wird das Event eröffnen. Gespielt wird von Montag bis Samstag, die Endspiele finden am Samstag um 9.30 Uhr (Women‘s Division) und um 11.10 Uhr (Open Division) statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.