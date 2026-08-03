Europas Nachwuchs-Elite kommt nach Österreich

Von 3. bis 8. August 2026 duellieren sich die besten U17-Nationalteams bei der Ultimate Frisbee Europameisterschaft am modernen ÖFB Campus Wien. Rund 400 Athleten aus 19 Teams und 11 Nationen kämpfen um den Europameistertitel und zeigen dabei, warum Ultimate zu den am schnellsten wachsenden Teamsportarten zählt.