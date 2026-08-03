Verkehrsunfälle in NÖ fordern drei Todesopfer

Junge Frau starb bei Unfall im Bezirk Baden

Im Bezirk Baden dürfte eine 21-Jährige gegen 20.30 Uhr nach Polizeiangaben mit einem Motorrad zwischen Pernitz und Pottenstein auf das Bankett geraten sein. Durch ein mutmaßliches Gegenlenken dürfte die junge Frau auf eine Böschung gekommen und gestürzt sein. Die Bikerin aus dem Bezirk Baden blieb auf der Straße liegen. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ wurde alarmiert, für die Frau kam aber jede Hilfe zu spät.