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Pkw landete am Dach

Nach Autoüberschlag: Ersthelfer befreite Lenker

Tirol
03.08.2026 09:16
Feuerwehr, Rettung, Notarzt und Polizei rückten zur Unfallstelle an.
Feuerwehr, Rettung, Notarzt und Polizei rückten zur Unfallstelle an.(Bild: Krone-Collage/FF Karres, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall im Tiroler Oberland: Ein 22-jähriger Deutscher verlor die Kontrolle über sein Auto, woraufhin dieses über den Fahrbahnrand hinausgeriet, sich überschlug und letztlich am Dach liegend mehrere Meter unterhalb der Bundesstraße im Gebüsch zu liegen kam. Ein Ersthelfer befreite den verletzten Lenker, der ins Spital eingeliefert werden musste.

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Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagabend, kurz vor 18 Uhr, in Karres im Tiroler Bezirk Imst. Der 22-jährige Deutsche war laut Polizei mit seinem Auto auf der B171 Tiroler Straße in Richtung Westen unterwegs, als der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abkam.

Fahrzeug landete am Dach
Das Fahrzeug überfuhr zunächst einen Straßenleitpflock und stürzte anschließend sich überschlagend über die Böschung. „Der schwer beschädigte Pkw kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand“, berichtete die Polizei. Mithilfe eines Ersthelfers habe sich der 22-jährige Lenker aus dem Fahrzeug befreien können.

Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

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Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Karres und Imst, ein Notarzt, ein Rettungswagen sowie eine Streife der Polizei.

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