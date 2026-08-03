Nach Autoüberschlag: Ersthelfer befreite Lenker

Spektakulärer Unfall im Tiroler Oberland: Ein 22-jähriger Deutscher verlor die Kontrolle über sein Auto, woraufhin dieses über den Fahrbahnrand hinausgeriet, sich überschlug und letztlich am Dach liegend mehrere Meter unterhalb der Bundesstraße im Gebüsch zu liegen kam. Ein Ersthelfer befreite den verletzten Lenker, der ins Spital eingeliefert werden musste.