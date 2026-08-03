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364.200 ohne Job

Arbeitslosigkeit im Juli erneut leicht gestiegen

Wirtschaft
03.08.2026 09:31
(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auch im Vormonat ist die Zahl der Erwerbslosen in Österreich leicht gestiegen. Im Juli waren insgesamt 364.200 Menschen ohne Job bzw. in Schulungen des AMS. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat von 1,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent, wie das Arbeitsmarktservice am Montag mitteilte.

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„Nach nunmehr 40 Monaten steigender Arbeitslosigkeit wiederholt sich meine Analyse leider zwangsläufig“, betont AMS-Vorstand Johannes Kopf. Es gebe „zu wenig internationale Nachfrage, zu hohe Energie- und Lohnstückkosten, zu wenig Konsum, zu wenig Investitionen. Kurz: zu wenig Wirtschaftswachstum“. Laut dem AMS-Chef gibt es aber erste positive Signale für eine Trendwende: „Arbeitsmärkte drehen irgendwann und erste Anzeichen sind erkennbar.“

Das Balkendiagramm zeigt die Arbeitslosenquote in Österreich von 2014 bis 2026 im Juli. Der höchste Wert liegt 2020 bei 9,2 %. Seitdem sinkt die Quote bis 2022 auf 5,6 %, steigt danach aber wieder auf 6,9 % im Jahr 2026. Quelle: AMS.

Zahl arbeitsloser Männer sinkt
Wie in den Vormonaten sank die Zahl der arbeitslosen Männer und männlichen AMS-Schulungsteilnehmer (-1,7 Prozent), während bei Frauen ein Plus von 4,8 Prozent verzeichnet wurde. Das stärkste Plus bei den Arbeitslosenzahlen gab es im Gesundheits- und Sozialwesen (+11 Prozent), gefolgt vom Handel (+4,3 Prozent), Warenherstellung (+2,7 Prozent) sowie Beherbergung und Gastronomie (+0,3 Prozent).

Die Infografik zeigt die Arbeitslosigkeit in Österreich im Juli 2026 im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der arbeitslosen Personen stieg um 1,3 Prozent auf 364.202. Besonders deutlich nahm die Arbeitslosigkeit bei Frauen um 4,8 Prozent und bei Personen ab 50 Jahren um 5,2 Prozent zu. Bei Menschen in Schulung sank die Zahl um 5,9 Prozent. Offene Stellen gingen um 3,0 Prozent zurück. Quelle: AMS.

Der überdurchschnittliche Anstieg im Gesundheits- und Sozialbereich habe auch statistische Gründe, hieß es zuletzt vom AMS. Neben der stark steigenden Beschäftigung wegen des höheren Pflegebedarfs steige die Beschäftigung auch, weil immer mehr Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, die bisher von der öffentlichen Hand geführt wurden, ausgegliedert werden. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden in der Statistik nicht mehr als öffentlich Bedienstete gezählt werden, sondern der Branche Gesundheits- und Sozialwesen zugerechnet, so das AMS.

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Die Konjunkturschwäche in Österreich ist weiter auch bei den Stellenanzeigen spürbar. Die Zahl der beim AMS gemeldeten sofort verfügbaren offenen Stellen sank Ende Juli gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent auf knapp 80.000.

Sozialministerin: „Arbeitslosigkeit steigt, aber Fachkräfte fehlen“
„Einerseits steigt die Arbeitslosigkeit, andererseits fehlen in wichtigen Bereichen weiterhin qualifizierte Fachkräfte“, beklagt Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ). Man habe sich als Bundesregierung unter Federführung des Sozialministeriums „zum Ziel gesetzt, noch in diesem Jahr eine zukunftsorientierte Fachkräftestrategie zu erarbeiten“, kündigt die Ministerin an. Die Regierung werde „die aktuellen und künftigen Herausforderungen am österreichischen Arbeitsmarkt umfassend adressieren“, um „langfristig ein ausreichendes Fachkräfteangebot“ in allen Wirtschaftsbereichen zu sichern.

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