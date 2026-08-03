Nächtlicher Rettungseinsatz in den Karawanken

Ein Ausflug zweier Wanderer endete am Sonntagabend mit einem Einsatz der Bergrettung. Die beiden Kärntner waren zu erschöpft und setzten einen Notruf ab. Der Einsatz dauerte bis in die späten Nachtstunden.
Ein 49-Jähriger und seine 39-jährige Begleiterin starteten am Sonntag vom Koschutahaus in Richtung Potoksattel. Dabei wurde das Duo von der Dunkelheit überrascht. Gegen 21.30 Uhr waren die beiden Wanderer so erschöpft, dass sie einen Notruf absetzen mussten.
Rettung dauerte mehrere Stunden
Sofort machten sich zehn Retter der Bergrettung Ferlach und ein Alpinpolizist auf den Weg zum 49-Jährigen und seiner Begleiterin. Gegen Mitternacht konnte das Rettungsteam die beiden auf einer Seehöhe von rund 1800 Metern lokalisieren.
„Die Wanderer waren vom markierten Weg abgekommen und in steiles Gelände geraten. Sie waren unterkühlt, jedoch unverletzt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.
Nach der Versorgung brachten die 11-köpfige Rettungsmannschaft das Duo in Richtung Koschutahaus retour, wo sie um zirka 3.30 Uhr eintrafen. Anschließend konnten die beiden selbstständig die Heimreise antreten.
Temperaturen unterschätzt
Die beiden Wanderer gaben gegenüber den Einsatzkräften an, dass sie die Länge der Strecke, die hohen Temperaturen sowie die damit verbundene körperliche Belastung unterschätzt hätten.
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