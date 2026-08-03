Für Monika Martin gibt es Futter statt Rosen

Zum Jubiläum hat sie nun ihr 29. Album veröffentlicht. Und „Sommerland“ ist dabei weit mehr als eine weitere Karriere-Station. Im Keltischen bezeichnet der Name einen paradiesischen Ort, an dem sich die Seelen nach dem Tod wiederbegegnen. Für Martin ist das eine tröstliche Vorstellung: Vor rund zwei Jahren verlor sie nach schwerer Krankheit ihre Mutter, die sie bis zuletzt gepflegt hatte – ihre engste Vertraute und ihren „Seelenmenschen“.