Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

bei ihren Konzerten

Für Monika Martin gibt es Futter statt Rosen

Adabei Österreich
03.08.2026 09:00
Auf Gut Aiderbichl ist Monika Martin zwischen Katzen ganz in ihrem Element.
Auf Gut Aiderbichl ist Monika Martin zwischen Katzen ganz in ihrem Element.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Seit 30 Jahren berührt die Grazerin Monika Martin ihr Publikum und kann auf eine eindrucksvolle Karriere zurückschauen. Zum Jubiläum singt die 64-Jährige über die unsterbliche Liebe zu ihrer Mutter. Außerdem erklären wir, wieso es bei Konzerten nicht mehr vorrangig Rosen von Fans gibt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Blumen sind schön, verwelken aber irgendwann. Katzenfutter hingegen kann Leben retten. Deshalb bringen die Fans von Monika Martin zu ihren Auftritten längst nicht mehr nur Rosensträuße mit, sondern auch Dosen und Futtersäcke. Die Sängerin sammelt die Spenden und fährt sie regelmäßig nach Kroatien, wo damit Straßenkatzen versorgt werden.

Dass ihr Herz für Tiere schlägt, ist für die Grazerin keine bloße Bühnenbotschaft. Zwei Katzen, die sich einst auf Kroatiens Straßen durchschlagen mussten, hat sie sogar selbst aufgenommen. Tiere würden wie Menschen Freude, Leid und Schmerz empfinden, ist die 64-Jährige überzeugt. Deshalb engagiert sie sich seit Jahren in mehreren Tierschutzprojekten.

30 Jahre Karriere mit 29 Alben
Martin blickt heuer außerdem auf 30 Jahre Solokarriere zurück. Dabei begann ihr Weg ins Rampenlicht schon viel früher: Mit zehn Jahren sang sie im Kinderchor der Grazer Oper, später studierte sie Kunstgeschichte, Volkskunde und Sologesang, promovierte und arbeitete zehn Jahre lang als Kunsterzieherin. 1996 gelang ihr schließlich mit „La Luna Blu“ der große Durchbruch. Das Album verkaufte sich mehr als 100.000 Mal und wurde in Österreich vergoldet.

Lesen Sie auch:
Helene Fischer bei ihrem Konzert im Happel-Stadion in Wien im Juli 2026
Star in Schladming
Helene Fischer kommt zum Ski Opening 2026
28.07.2026
Jugendwort 2026
Kult-Ansagerin Susanne Daubner verliest Kandidaten
28.07.2026

Zum Jubiläum hat sie nun ihr 29. Album veröffentlicht. Und „Sommerland“ ist dabei weit mehr als eine weitere Karriere-Station. Im Keltischen bezeichnet der Name einen paradiesischen Ort, an dem sich die Seelen nach dem Tod wiederbegegnen. Für Martin ist das eine tröstliche Vorstellung: Vor rund zwei Jahren verlor sie nach schwerer Krankheit ihre Mutter, die sie bis zuletzt gepflegt hatte – ihre engste Vertraute und ihren „Seelenmenschen“.

Trotz aller Trauer sollte daraus kein trauriges Album werden: „Meiner Mama ist es lieber, ich tanze irgendwo, statt zu Hause zu weinen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
03.08.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Jürgen Drews bei einem Auftritt mit Ehefrau Ramona im letzten Jahr. Bei einer Klassik-Gala in ...
„Eigentlich noch fit“
Jürgen Drews zeigte sich erstmals mit Rollator
Foto-Premiere! Die ersten Bilder von Travis Kelce und Taylor Swift nach der Traumhochzeit ...
Foto-Premiere
Hier zeigt Taylor Swift erstmals ihren Ehering!
Autsch!
Tierische Attacke auf Prinz Harrys „Kronjuwelen“
Adabei Primetime
Glamouröse VIP-Nächte & berührende Hollywoodstorys
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
168.699 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
138.289 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
107.813 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Kolumnen
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
2006 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1001 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Niederösterreich
Hitze ruiniert Ernte: „Mussten Tiere schlachten“
944 mal kommentiert
Josef Handl ist Milchbauer im Mostviertel: Die Felder sind heuer komplett trocken.
Mehr Adabei Österreich
Ex-ORF-Star warnt
Christa Kummer schlägt wegen Hitzewelle Alarm
Tragödie am Mottarone
Darum saß ATV-Star Mano Machinek im Todes-Porsche
bei ihren Konzerten
Für Monika Martin gibt es Futter statt Rosen
Jetzt ist‘s für immer!
Swarovski präsentiert stolz Klunker am Ringfinger
Schneider, Buhlschaft
Die schönsten Roben der Salzburger Festspiele
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf