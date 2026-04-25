Neues Indiz! Rätselraten um Lara Gut-Behrami

Weiter Teil des A-Kaders

Nun gibt es ein neues Indiz dafür, dass es tatsächlich so kommen könnte. Denn der Schweizer Ski-Verband hat die Kadernominierung für die kommende Saison bekanntgegeben und siehe da: Lara Gut-Behrami ist weiterhin Teil des A-Kaders. Bevor sich die Schweizerin selbst zu Wort meldet, wird keine Klarheit herrschen, es deutet aber immer mehr darauf hin, dass sie dem Ski-Zirkus noch ein Jahr erhalten bleibt.