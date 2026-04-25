Neues Indiz! Rätselraten um Lara Gut-Behrami

Wie geht es mit Ski-Ass Lara Gut-Behrami weiter? Eigentlich wollte die Schweizerin nach der abgelaufenen Saison ihre Skier an den Nagel hängen. Doch eine schwere Verletzung stoppte die 34-Jährige vorzeitig – hängt sie nun doch noch ein Jahr dran? Dafür gibt es nun wenigstens ein neues Indiz.
Es war eines der großen Dramen im zurückliegenden Ski-Winter. Eigentlich wollte Gut-Behrami ihre beeindruckende Karriere nach den Olympischen Spielen gebührend beenden. Doch bereits im November machte ihr ein Kreuzbandriss – zugezogen im Training in Copper Mountain – einen Strich durch die Rechnung.
Der Winter war für die Schweizerin zu Ende bevor er richtig begonnen hatte – und die Ski-Fans fragten sich, ob damit auch ihre Karriere zu Ende gegangen ist. Eine Antwort auf diese Frage gab es in den vergangenen Monaten nicht. So herrscht nicht nur in der Schweiz Rätselraten darüber, ob die Ausnahmeathletin in der kommenden Saison nicht doch noch einmal an den Start geht.
Weiter Teil des A-Kaders
Nun gibt es ein neues Indiz dafür, dass es tatsächlich so kommen könnte. Denn der Schweizer Ski-Verband hat die Kadernominierung für die kommende Saison bekanntgegeben und siehe da: Lara Gut-Behrami ist weiterhin Teil des A-Kaders. Bevor sich die Schweizerin selbst zu Wort meldet, wird keine Klarheit herrschen, es deutet aber immer mehr darauf hin, dass sie dem Ski-Zirkus noch ein Jahr erhalten bleibt.
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