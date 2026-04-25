Soll Österreich mehr Geld in die Rüstung stecken?

Die Sicherheitslage in Europa hat sich in den letzten Jahren spürbar verändert und viele Staaten investieren verstärkt in ihre Verteidigung. Auch Deutschland plant den Ausbau seiner militärischen Fähigkeiten hin zu einer schlagkräftigeren Armee. Unsere Frage des Tages vom 25.04.2026 lautet daher: „Deutschland plant Super-Armee: Soll auch Österreich mehr Geld in die Rüstung stecken?“
Was spricht für höhere Verteidigungsausgaben und welche Argumente stehen dagegen? Ist es angesichts geopolitischer Spannungen notwendig, die militärische Stärke auszubauen, oder sollte Österreich weiterhin stärker auf Neutralität und diplomatische Lösungen setzen? Welche Rolle spielen internationale Verpflichtungen, Sicherheitspolitik und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in dieser Debatte?
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