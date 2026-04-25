Soll Österreich mehr Geld in die Rüstung stecken?

Die Sicherheitslage in Europa hat sich in den letzten Jahren spürbar verändert und viele Staaten investieren verstärkt in ihre Verteidigung. Auch Deutschland plant den Ausbau seiner militärischen Fähigkeiten hin zu einer schlagkräftigeren Armee. Unsere Frage des Tages vom 25.04.2026 lautet daher: „Deutschland plant Super-Armee: Soll auch Österreich mehr Geld in die Rüstung stecken?“