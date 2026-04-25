Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Soll Österreich mehr Geld in die Rüstung stecken?

Community
25.04.2026 12:00
Wie gut kann Österreich sich verteidigen?
Wie gut kann Österreich sich verteidigen?(Bild: AFP/Wojtek Radwanski )

Die Sicherheitslage in Europa hat sich in den letzten Jahren spürbar verändert und viele Staaten investieren verstärkt in ihre Verteidigung. Auch Deutschland plant den Ausbau seiner militärischen Fähigkeiten hin zu einer schlagkräftigeren Armee. Unsere Frage des Tages vom 25.04.2026 lautet daher: „Deutschland plant Super-Armee: Soll auch Österreich mehr Geld in die Rüstung stecken?“

0 Kommentare

Was spricht für höhere Verteidigungsausgaben und welche Argumente stehen dagegen? Ist es angesichts geopolitischer Spannungen notwendig, die militärische Stärke auszubauen, oder sollte Österreich weiterhin stärker auf Neutralität und diplomatische Lösungen setzen? Welche Rolle spielen internationale Verpflichtungen, Sicherheitspolitik und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in dieser Debatte?

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
25.04.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
132.967 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
104.786 mal gelesen
Christian Poley
Niederösterreich
Ersthelfer sprang in Donau: „Das Auto sank sofort“
100.524 mal gelesen
Nach rund drei Stunden war das Auto geborgen. 
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
1160 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
990 mal kommentiert
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Außenpolitik
EU hält trotz Krise an 2500 neuen Beamten fest
626 mal kommentiert
Bauer kritisierte die EU um Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für die Pläne, den ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Drogen: Wie sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber?
Diskutieren Sie mit!
Sind Kinder-Ruhetage in Thermen notwendig?
Frage des Tages
Gehen Sie regelmäßig zur Blutspende?
Diskutieren Sie mit!
Inklusion im Job: Anders denken, besser arbeiten?
Diskutieren Sie mit!
Wird es Zeit, Timmy von seinem Leid zu erlösen?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf