Wiesberger in Shanghai weiter im Rennen um Sieg

Golfprofi Bernd Wiesberger geht als Zweiter in den letzten Tag der China Open. Der Burgenländer spielte am Samstag bei dem mit 2,75 Mio. Dollar dotierten Turnier der World Tour in Shanghai eine 68er-Runde (drei unter Par) und lag nach einer 64 und 66 mit gesamt 15 unter Par einen Schlag hinter Adrian Otaegui zurück. Dem für die Vereinigten Arabischen Emirate golfenden Spanier glückte eine 62er-Runde.