Das sagt Ex-Kapitän Liendl zur Misere des WAC!

Michael Liendl war einst der große Hero im Lavanttal. 219 Partien absolvierte der Ex-Kapitän für die „Wölfe“, machte 69 Tore und bereitete ganze 95 vor. Seine Qualitäten – auch was ruhende Bälle betrifft – gehen in Wolfsberg allen ab. Und der 40-Jährige, der heute gegen den GAK vor Ort sein wird, leidet mit. . .