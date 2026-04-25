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„Zu lange geglaubt“

Das sagt Ex-Kapitän Liendl zur Misere des WAC!

Fußball National
25.04.2026 11:57
Solche Bilder waren einst unter Ex-Kapitän Michi Liendl (Mitte) nicht allzu oft beim WAC zu ...
Solche Bilder waren einst unter Ex-Kapitän Michi Liendl (Mitte) nicht allzu oft beim WAC zu sehen. . .(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Wolfsbergs Ex-Kapitän Michi Liendl (40) spricht über die beinharte WAC-Krise, die schmerzhaften Abgänge und Didi Kühbauer, erhofft sich am heutigen Samstag gegen den GAK einen Kärntner Sieg und denkt auch an seine Zukunft. . .

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Michael Liendl war einst der große Hero im Lavanttal. 219 Partien absolvierte der Ex-Kapitän für die „Wölfe“, machte 69 Tore und bereitete ganze 95 vor. Seine Qualitäten – auch was ruhende Bälle betrifft – gehen in Wolfsberg allen ab. Und der 40-Jährige, der heute gegen den GAK vor Ort sein wird, leidet mit. . .

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