Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Arbeloa tobt erneut:

Schiedsrichter „verstehen nichts von Fußball“

La Liga
25.04.2026 13:09
Real-Trainer Alvaro Arbeloa sieht sein Team unfair behandelt.
Real-Trainer Alvaro Arbeloa sieht sein Team unfair behandelt.(Bild: EPA/Daniel Gonzalez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erneut hat Real Madrid wichtige Punkte liegen lassen, erneut sah Trainer Alvaro Arbeloa die Schuld beim Schiedsrichter. „Das Problem ist, dass die Leute, die für diese Entscheidungen verantwortlich sind, Fußball verstehen müssen, und das tun sie offensichtlich nicht“, schimpfte der Spanier nach dem 1:1 gegen Real Betis am Freitag über Cesar Soto Grado und sein Team.

0 Kommentare

In der 94. Spielminute hatte Betis-Verteidiger Hector Bellerin zum 1:1 gegen die „Königlichen“ getroffen, Arbeloa will in der Entstehung jedoch ein Foulspiel an Ferland Mendy gesehen haben.

„Nicht das erste Mal“
„Für mich ist das sehr klar. Es braucht nicht viel, wenn man solche Situationen hat, in denen der Körper eingesetzt wird. Schon eine kleine Destabilisierung kann dazu führen, dass man zu Boden geht“, schimpfte der Real-Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel über das harte Eingreifen von Antony. „Das ist nicht das erste Mal, dass uns so etwas passiert. Das Problem ist, dass die Leute, die für diese Entscheidungen verantwortlich sind, Fußball verstehen müssen, und das tun sie offensichtlich nicht.“

Lesen Sie auch:
Beinahe hätte das Tor von Vinicius Junior für Real Madrid zum Sieg gereicht …
Spanische Fußball-Liga
Last-Minute-Tor! Real verpasst Sieg bei Betis
24.04.2026
Presse zerlegt Real:
„Weißer Schiffbruch“ und „Real bestätigt Abschied“
25.04.2026
Wut und Frust nach Aus
Real-Coach: „Der Schiri hat das Spiel zerstört“
16.04.2026
Wegen Vinicius Junior
Real Madrid boykottiert den Ballon d‘Or
28.10.2024

Arbeloas Wutrede reiht sich in eine lange Liste von Beschwerden seitens der „Königlichen“ ein. Erst vergangene Woche hatte der spanische Topklub nach dem Champions-League-Aus gegen den FC Bayern den Schiedsrichter scharf kritisiert, nachdem Eduardo Camavinga in der Schlussphase des Spiels mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. Für Wirbel sorgte 2024 auch Reals Ballon-d‘Or-Boykott. Da nicht Vinicius Junior, sondern Manchester Citys Rodri zum Weltfußballer gewählt wurde, blieb der Verein der Gala in Paris fern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
La Liga
25.04.2026 13:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
133.075 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
104.961 mal gelesen
Christian Poley
Niederösterreich
Ersthelfer sprang in Donau: „Das Auto sank sofort“
101.016 mal gelesen
Nach rund drei Stunden war das Auto geborgen. 
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
1164 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
1005 mal kommentiert
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Außenpolitik
EU hält trotz Krise an 2500 neuen Beamten fest
626 mal kommentiert
Bauer kritisierte die EU um Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für die Pläne, den ...
Mehr La Liga
Kuriose Panne!
Bayern-Scout verrät Wunschspieler auf WhatsApp
Endet bald eine Ära?
„Mutmaßlich letztes Jahr!“ Aufregung um Kult-Coach
Hoffenheims Schicker:
„Wollen eine Sprungschanze für junge Spieler sein“
Deutsche Bundesliga
Konferenz mit Bayern und Wolfsburg ab 15.30 Uhr
Deutsche-Liga-Ticker
HSV gegen TSG Hoffenheim ab 18.30 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf