Schiedsrichter „verstehen nichts von Fußball“

„Nicht das erste Mal“

„Für mich ist das sehr klar. Es braucht nicht viel, wenn man solche Situationen hat, in denen der Körper eingesetzt wird. Schon eine kleine Destabilisierung kann dazu führen, dass man zu Boden geht“, schimpfte der Real-Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel über das harte Eingreifen von Antony. „Das ist nicht das erste Mal, dass uns so etwas passiert. Das Problem ist, dass die Leute, die für diese Entscheidungen verantwortlich sind, Fußball verstehen müssen, und das tun sie offensichtlich nicht.“