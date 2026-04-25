Pensionisten verlieren heuer bis zu 300 Euro

Dabei tragen die Pensionisten bereits heuer viel zur Sanierung des öffentlichen Haushalts bei, denn: Im Jänner gab es nur für Renten bis zu 2500 Euro brutto die volle Anpassung an die Teuerung im Ausmaß von 2,7 Prozent. Alle darüber erhielten pauschal 67,50 Euro. Im Durchschnitt entsprach das einer Gesamterhöhung von lediglich 2,25 Prozent.