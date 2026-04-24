EU hält trotz Krise an 2500 neuen Beamten fest

Bauer: „Es geht um die Glaubwürdigkeit der EU“

In Wien lässt man das nicht gelten. Bauer kontert: „Mehr Aufgaben dürfen nicht automatisch mehr Verwaltung bedeuten. Genau hier braucht es Reformen.“ Und noch deutlicher: „Es geht hier um die Glaubwürdigkeit der EU. Die strengen Sparvorgaben müssen selbstverständlich auch intern gelten.“ Kurz gesagt: Wer anderen die Leviten liest, muss sich selbst an der Nase nehmen.