Bayern-Scout verrät Wunschspieler auf WhatsApp

Nicht der erste Fauxpas

„Amara SANGARE. His club is Rouen Sapins FC. You can find him on Eyeball. Kannst du den bitte mal prüfen? Danke dir und VG“, war dort zu lesen. Durch den Fauxpas konnten plötzliche alle Kontakte des Scouts die Nachricht lesen, wenngleich er den Status kurz darauf wieder löschte. Das Interesse der Bayern an Sangare ist nun aber öffentlich.