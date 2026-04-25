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Kuriose Panne!

Bayern-Scout verrät Wunschspieler auf WhatsApp

Deutsche Bundesliga
25.04.2026 12:47
Peinliche Panne im Nachwuchsbereich des FC Bayern.
Peinliche Panne im Nachwuchsbereich des FC Bayern.(Bild: AFP/APA/Michaela STACHE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für eine kuriose Panne am Campus des FC Bayern München! Ein Scout der dortigen Nachwuchsabteilung hat ein mögliches Transferziel des Rekordmeisters versehentlich in seinem WhatsApp-Status veröffentlicht. Nicht der erste Zwischenfall dieser Art bei den Münchnern ... 

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Es ist eine wirklich kuriose Panne, von der die „tz“ berichtet. Demnach soll ein Scout in der Nachwuchsabteilung der Bayern versehentlich einen Wunschspieler der Münchner verraten haben. Offenbar hatte der Mann eine Nachricht, die für eine interne WhatsApp-Gruppe vorgesehen war, als Status geteilt. 

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Nicht der erste Fauxpas
„Amara SANGARE. His club is Rouen Sapins FC. You can find him on Eyeball. Kannst du den bitte mal prüfen? Danke dir und VG“, war dort zu lesen. Durch den Fauxpas konnten plötzliche alle Kontakte des Scouts die Nachricht lesen, wenngleich er den Status kurz darauf wieder löschte. Das Interesse der Bayern an Sangare ist nun aber öffentlich. 

Peinlich, aber nicht der erste Zwischenfall dieser Art beim Rekordmeister. Bereits im vergangenen Jahr wurde eine Liste mit 15 Jugendspielern anderer Vereine im WhatsApp-Status eines Bayern-Scouts geteilt. Während sich Fans und andere Vereine über die Panne amüsieren, dürften die Verantwortlichen in München den erneuten Zwischenfall wohl weniger lustig finden ...

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