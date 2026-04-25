Bayern-Scout verrät Wunschspieler auf WhatsApp

Was für eine kuriose Panne am Campus des FC Bayern München! Ein Scout der dortigen Nachwuchsabteilung hat ein mögliches Transferziel des Rekordmeisters versehentlich in seinem WhatsApp-Status veröffentlicht. Nicht der erste Zwischenfall dieser Art bei den Münchnern ...
Es ist eine wirklich kuriose Panne, von der die „tz“ berichtet. Demnach soll ein Scout in der Nachwuchsabteilung der Bayern versehentlich einen Wunschspieler der Münchner verraten haben. Offenbar hatte der Mann eine Nachricht, die für eine interne WhatsApp-Gruppe vorgesehen war, als Status geteilt.
Nicht der erste Fauxpas
„Amara SANGARE. His club is Rouen Sapins FC. You can find him on Eyeball. Kannst du den bitte mal prüfen? Danke dir und VG“, war dort zu lesen. Durch den Fauxpas konnten plötzliche alle Kontakte des Scouts die Nachricht lesen, wenngleich er den Status kurz darauf wieder löschte. Das Interesse der Bayern an Sangare ist nun aber öffentlich.
Peinlich, aber nicht der erste Zwischenfall dieser Art beim Rekordmeister. Bereits im vergangenen Jahr wurde eine Liste mit 15 Jugendspielern anderer Vereine im WhatsApp-Status eines Bayern-Scouts geteilt. Während sich Fans und andere Vereine über die Panne amüsieren, dürften die Verantwortlichen in München den erneuten Zwischenfall wohl weniger lustig finden ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.