Jugendliche landen mit Kopfverletzungen im Spital

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit waren in Dornbirn am Freitagabend gegen 20 Uhr zwei Jugendliche auf einem E-Scooter unterwegs. Als sie im Bereich Steinebach einen Berg hinunter sausten, verloren sie die Kontrolle über das Gefährt und flogen vom E-Scooter.
Das Duo, ein 14-jähriger Lenker und sein 16-jähriger Freund, war in Fahrtrichtung Bergstraße unterwegs, als der Sturz passierte. Beide Jugendliche erlitten bei dem Unfall Kopfverletzungen und mussten nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Dornbirner Krankenhaus gebracht werden. Ein Alkovortest beim Lenker verlief negativ.
Fahrzeug war frisiert
Aufgrund der Unfalllage geht die Polizei davon aus, dass die beiden deutlich zu schnell unterwegs waren. Eine technische Überprüfung des E-Scooters auf einem Rollenprüfstand ergab eine maximale Geschwindigkeit von stolzen 64 Kilometern pro Stunde. In Österreich dürfen E-Scooter auf öffentlichen Verkehrsflächen eine maximale Bauartgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde nicht überschreiten.
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