Jugendliche landen mit Kopfverletzungen im Spital

Fahrzeug war frisiert

Aufgrund der Unfalllage geht die Polizei davon aus, dass die beiden deutlich zu schnell unterwegs waren. Eine technische Überprüfung des E-Scooters auf einem Rollenprüfstand ergab eine maximale Geschwindigkeit von stolzen 64 Kilometern pro Stunde. In Österreich dürfen E-Scooter auf öffentlichen Verkehrsflächen eine maximale Bauartgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde nicht überschreiten.