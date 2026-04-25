Anlagebetrüger brachten zwei Opfer um hohe Summen

Der erste Fall betrifft einen 48-jährigen Einheimischen aus Schwaz. Der Mann wurde im vergangenen November zunächst im Zuge einer angeblichen Telefonumfrage zum Thema Aktienkäufe kontaktiert. Es entwickelten sich mehrere Telefonate mit vermeintlichen Beratern, die dem Unterländer versprachen, er könne mit dem Kauf von Firmenanleihen sein Investment verfünffachen.