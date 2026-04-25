Seniorin (78) bei Skitour in Obertauern abgestürzt

Zwei einheimische Skitourengeherinnen aus dem Pongau waren gerade im Aufstieg zur Glöcknerin (2433 Meter), als eine der beiden unterhalb des Wildsees abstürzte. „Sie dürfte aufgrund der verharschten Schneedecke ins Rutschen gekommen sein und stürzte rund 300 Meter weit ab“, sagte Michael Koch, Einsatzleiter der Bergrettung Obertauern.