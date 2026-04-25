Seniorin (78) bei Skitour in Obertauern abgestürzt

Bergretter aus Obertauern (Salzburg) mussten am Samstagvormittag eine 78-jährige Skitourengeherin aus dem Pongau im Bereich der Glöcknerin bergen. Die fitte Seniorin war im Aufstieg, als sie plötzlich rund 300 Meter abstürzte.
Zwei einheimische Skitourengeherinnen aus dem Pongau waren gerade im Aufstieg zur Glöcknerin (2433 Meter), als eine der beiden unterhalb des Wildsees abstürzte. „Sie dürfte aufgrund der verharschten Schneedecke ins Rutschen gekommen sein und stürzte rund 300 Meter weit ab“, sagte Michael Koch, Einsatzleiter der Bergrettung Obertauern.
Die Begleiterin alarmierte gegen 9.20 Uhr die Bergrettung. Schnell konnte das Rettungshubschrauberteam von Martin 1 die Skitourengeherin mittels Taubergung aufnehmen und zur Felseralm fliegen.
„Frau war gut ausgerüstet“
Zehn Bergretter aus Obertauern samt Bergrettungsarzt unterstützten bei der Erstversorgung. „Die Frau war gut ausgerüstet, sie trug auch Harscheisen und die Alarmierung durch ihre Begleiterin sowie die Rettungskette lief erfreulich rasch ab“, so Koch.
Im Anschluss wurde die schwer verletzte Pongauerin ins Klinikum nach Schwarzach geflogen. Einsatzende für die ehrenamtlichen Retter war kurz vor 11 Uhr.
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