„Ich trainierte beim GAK, meiner Oma gehört Juve“

Diese Kombination hat es wahrlich in sich. Für ein von Austria-Partner Froots initiiertes Foto-Shooting trafen einander Prinz Hubertus von Hohenlohe und Österreichs Fußball-Jungstar Ifeanyi Ndukwe. Die „Krone“ war live dabei und plauderte mit Ndukwe u.a. über seinen Wechsel zum FC Liverpool.