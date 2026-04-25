„Ich trainierte beim GAK, meiner Oma gehört Juve“

Diese Kombination hat es wahrlich in sich. Für ein von Austria-Partner Froots initiiertes Foto-Shooting trafen einander Prinz Hubertus von Hohenlohe und Österreichs Fußball-Jungstar Ifeanyi Ndukwe. Die „Krone“ war live dabei und plauderte mit Ndukwe u.a. über seinen Wechsel zum FC Liverpool.
Mit babyblauem Bentley, seiner Kamera um den Hals und einem Hoodie voller mexikanischer Aztekenkrieger erschien Hubertus von Hohenlohe blendend gelaunt in Wien-Favoriten. Der Tausendsassa porträtiert normalerweise Weltstars, u.a. knipste er (stets durch Glaswände) schon Zinédine Zidane oder Thierry Henry. Diesmal fotografierte Hubertus einen Kicker, dessen Karriere gerade vorm Abheben steht: Ifeanyi Ndukwe.
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