Genug Kerosin, Flüge können trotzdem teurer werden

Keine Flugstreichungen, aber höhere Ticketpreise möglich

„Die Kerosinversorgung ist bis Ende Mai absolut gesichert“, erklärt der Ryanair-Chef in Österreich, Andreas Gruber. Flugausfälle soll es daher keine geben, auch nach Ende Mai nicht. „Wir rechnen aber schon damit, dass sich die Ticketpreise leicht erhöhen können, auch bei uns. Aber das ist im unteren einstelligen Prozentbereich.“ Deswegen rät er zu einem frühzeitigen Buchen, um die (noch) günstigen Flüge zu sichern.