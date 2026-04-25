Bub (14) trat in Schulpause Kontrahent bewusstlos

Schockierende Szenen haben sich am Freitag in einer Schule im Wiener Bezirk Ottakring abgespielt. Ein 14-Jähriger wurde in der Pause von einem Gleichaltrigen im Zuge eines Streits bewusstlos getreten, nachdem er zuvor durch einen Faustschlag zu Boden gegangen war. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.
Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Teenagern begann gegen 11 Uhr zunächst verbal und wurde in weiterer Folge handfest. Es kam zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten. Als die Schüler mit ihren Fäusten aufeinander einschlugen, ging einer der beiden zu Boden, nachdem er im Gesicht getroffen worden war.
Zeugen gaben an, dass der Kontrahent dann begonnen habe, auf den Liegenden einzutreten, das Opfer habe dabei das Bewusstsein verloren.
Schwester beleidigt
Der Verletzte wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen. Als möglicher Grund für den Streit wurden laut Polizei Beleidigungen des Opfers gegenüber der Schwester des Tatverdächtigen genannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.