Blasmusik ausgeladen: „Es ist wirklich traurig“

Ein Marschblock der Blasmusikvereine der Stadt Salzburg wurde vom Stadtfest, das heuer Ende Juni stattfinden soll, ausgeladen. Das sorgt bei den Musikern für Enttäuschung und Kritik. Es soll am Geld fehlen, obwohl das Budget für das Fest erhöht wurde ...
Die zweite Auflage des Stadtfestes wirft seine Schatten voraus. Bei der Premiere im vergangenen Jahr gab es im Nachhinein Wirbel um erhöhte Kosten, die „Krone“ berichtete. Jetzt gibt es schon im Vorfeld Aufregung. Denn die städtischen Brauchtumsvereine sollen bei der dreitägigen Veranstaltung Ende Juni nur mehr eine kleine Nebenrolle spielen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.