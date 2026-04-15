Blasmusik ausgeladen: „Es ist wirklich traurig“

Die zweite Auflage des Stadtfestes wirft seine Schatten voraus. Bei der Premiere im vergangenen Jahr gab es im Nachhinein Wirbel um erhöhte Kosten, die „Krone“ berichtete. Jetzt gibt es schon im Vorfeld Aufregung. Denn die städtischen Brauchtumsvereine sollen bei der dreitägigen Veranstaltung Ende Juni nur mehr eine kleine Nebenrolle spielen.