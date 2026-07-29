„Dieser Trainer hat mir imponiert“

Eine große Rolle in Kletzls Trainerleben spielt auch Partnerin Melanie. „Man braucht schon eine Frau, die ein gewisses Verständnis dafür hat. Denn ohne dem wäre es schwer, eine gute Beziehung zu führen“, spricht der 41-Jährige die vielen Stunden abseits des Brotberufs als Abteilungsleiter an. Die Fahrten zum Training nach St. Johann und zurück zum Wohnort Oberndorf kosten Kletzl rund zwei Stunden. „Da hat man dann natürlich nicht jedes Mal die größte Energie. Deshalb versuche ich schon, den Ausgleich gemeinsam mit meiner Freundin zu gestalten“, verbringt das Pärchen gemeinsame Zeit auf dem Rad, im Fitnessstudio oder auch in den heimischen Bergen. Kletzl hat aber auch andere Seiten und widmet sich dann häufig seinen Kochkünsten. „Da mache ich mir dann gerne einmal eine Flasche Wein auf und bereite das Essen vor“, verrät der 42-Jährige.