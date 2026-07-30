Neuer Kindergarten um acht Millionen Euro entsteht

In Koppl (Bezirk Flachgau) starten in der kommenden Woche die Bauarbeiten für das neue Gebäude im Ortszentrum. Von den Krabblern bis hin zu den Schulanfängern sind dann alle unter einem Dach vereint. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2028 geplant.
Ich freue mich schon sehr darauf“, kann Bürgermeister Rupert Reischl (ÖVP) den Start der Bauarbeiten im Zentrum von Koppl gar nicht erwarten. Am Dienstag soll es losgehen. Mittels Hybrid-Bauweise mit einem Holzanteil soll ein Gebäude für die jüngsten Gemeindebürger mit acht Gruppen entstehen. Acht Millionen Euro werden dafür fällig. Ein Babyboom in Coronazeiten machte einen Ausbau nötig.
„Wir sind finanziell gut im Rahmen und nahe an den geschätzten Kosten“, erklärt der Ortschef. Wenn alles glattläuft, könnten die Kinder im Frühjahr 2028 in das neue Gebäude ziehen. Derweil sind diese auch auf Räumlichkeiten in der Schule und der Gemeinde aufgeteilt. „Es wird gut, wenn dann alle Kinder in einem Gebäude sein werden“, so Reischl. Ein erklärtes Ziel ist es, den Klimaaktiv Gebäudestandard in Silber zu bekommen. Damit würde der Kindergarten hohe Standards erfüllen. Reischl ist fest davon überzeugt, diesen auch zu erreichen.
Es soll aber nicht das letzte Projekt in dem Flachgauer Ort bleiben. Ist der Bau abgeschlossen, könnte die Sanierung der Schule begonnen werden. Die Vorbereitungen dafür könnten schon im kommenden Jahr starten.
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