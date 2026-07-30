Neuer Kindergarten um acht Millionen Euro entsteht

„Wir sind finanziell gut im Rahmen und nahe an den geschätzten Kosten“, erklärt der Ortschef. Wenn alles glattläuft, könnten die Kinder im Frühjahr 2028 in das neue Gebäude ziehen. Derweil sind diese auch auf Räumlichkeiten in der Schule und der Gemeinde aufgeteilt. „Es wird gut, wenn dann alle Kinder in einem Gebäude sein werden“, so Reischl. Ein erklärtes Ziel ist es, den Klimaaktiv Gebäudestandard in Silber zu bekommen. Damit würde der Kindergarten hohe Standards erfüllen. Reischl ist fest davon überzeugt, diesen auch zu erreichen.