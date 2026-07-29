Kein Hammerlos für das Überraschungsteam

Groß war die Hoffnung bei Überraschungsteam Bischofshofen 1933 auf einen echten Kracher in der zweiten ÖFB-Cup-Runde. Schließlich war ja schon vor der Auslosung klar, dass man mit Sicherheit auf einen Bundesligisten treffen wird. Die Glücksengerl Julia Mayer (Langstreckenläuferin) und Fußball-Legende Andreas Herzog zogen den Pongauern, die in der ersten Runde Dietach im Elfmeterschießen besiegt hatten, aber ein eher unattraktives Los – der BSK trifft Anfang September auf Altach.