Kein Hammerlos für das Überraschungsteam

Am Mittwochabend wurde die zweite Runde im ÖFB-Cup ausgelost und drei Salzburger Vereine sind noch im Bewerb vertreten. Während Überraschungsteam Bischofshofen vergbeblich auf ein Traumlos gehofft hat, warten auf die Bullen und die Austria interessante Aufgaben.
Groß war die Hoffnung bei Überraschungsteam Bischofshofen 1933 auf einen echten Kracher in der zweiten ÖFB-Cup-Runde. Schließlich war ja schon vor der Auslosung klar, dass man mit Sicherheit auf einen Bundesligisten treffen wird. Die Glücksengerl Julia Mayer (Langstreckenläuferin) und Fußball-Legende Andreas Herzog zogen den Pongauern, die in der ersten Runde Dietach im Elfmeterschießen besiegt hatten, aber ein eher unattraktives Los – der BSK trifft Anfang September auf Altach.
Für die Bullen hätte es indes durchaus etwas leichter kommen können. Die Salzburger, die 2022 zum bisher letzten Mal den Pokal gewinnen konnten, gastieren beim ambitionierten Zweitligisten St. Pölten. 2021 gab es dieses Duell im Cup zuletzt, damals siegten die Mozartstädter klar mit 3:0.
Echtes Traditionsduell
Auf den dritten Vertreter aus dem heimischen Bundesland wartet ein ligainterner Gegner. Die Austria empfängt in einem Traditionsduell die Vienna. Die Spiele finden zwischen 4. und 6. September statt und werden in Kürze terminisiert.
ÖFB-Cup, 2. Runde: St. Pölten – Red Bull Salzburg, Austria Salzburg – First Vienna, SK Bischofshofen – Altach, Deutschlandsberg – LASK, BW Linz – Wacker Innsbruck, Kapfenberg – Hertha Wels, FAC – SW Bregenz, Voitsberg – Sturm Graz, Parndorf – Wolfsberg, Leithaprodersdorf – WSG Tirol, Kitzbühel – GAK, Austria Klagenfurt – Rapid, Traiskirchen – Austria Wien, Wallern – Ried, Vorwärts Steyr – Hartberg, Lafnitz – Austria Lustenau. – Spieltermine: 4. bis 6. September.
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