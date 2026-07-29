Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖFB-Cup-Auslosung

Kein Hammerlos für das Überraschungsteam

Salzburg
29.07.2026 23:34
Bischofshofen kam in die zweiten Cup-Runde.
Bischofshofen kam in die zweiten Cup-Runde.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Am Mittwochabend wurde die zweite Runde im ÖFB-Cup ausgelost und drei Salzburger Vereine sind noch im Bewerb vertreten. Während Überraschungsteam Bischofshofen vergbeblich auf ein Traumlos gehofft hat, warten auf die Bullen und die Austria interessante Aufgaben. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Groß war die Hoffnung bei Überraschungsteam Bischofshofen 1933 auf einen echten Kracher in der zweiten ÖFB-Cup-Runde. Schließlich war ja schon vor der Auslosung klar, dass man mit Sicherheit auf einen Bundesligisten treffen wird. Die Glücksengerl Julia Mayer (Langstreckenläuferin) und Fußball-Legende Andreas Herzog zogen den Pongauern, die in der ersten Runde Dietach im Elfmeterschießen besiegt hatten, aber ein eher unattraktives Los – der BSK trifft Anfang September auf Altach.

Für die Bullen hätte es indes durchaus etwas leichter kommen können. Die Salzburger, die 2022 zum bisher letzten Mal den Pokal gewinnen konnten, gastieren beim ambitionierten Zweitligisten St. Pölten. 2021 gab es dieses Duell im Cup zuletzt, damals siegten die Mozartstädter klar mit 3:0.

Trainer Röhl (li. neben Veratschnig) und die Bullen treffen auf St. Pölten.
Trainer Röhl (li. neben Veratschnig) und die Bullen treffen auf St. Pölten.(Bild: Andreas Tröster)

Echtes Traditionsduell
Auf den dritten Vertreter aus dem heimischen Bundesland wartet ein ligainterner Gegner. Die Austria empfängt in einem Traditionsduell die Vienna. Die Spiele finden zwischen 4. und 6. September statt und werden in Kürze terminisiert.

Lesen Sie auch:
Damir Redzic, Dominik Schmid und Co. haben am Samstag den Bundesliga-Start gegen Hartberg vor ...
Sport Tv Logo
Röhl feiert Liga-Debüt
Das spricht für Topstart von Red Bull Salzburg
29.07.2026

ÖFB-Cup, 2. Runde: St. Pölten – Red Bull Salzburg, Austria Salzburg – First Vienna, SK Bischofshofen – Altach, Deutschlandsberg – LASK, BW Linz – Wacker Innsbruck, Kapfenberg – Hertha Wels, FAC – SW Bregenz, Voitsberg – Sturm Graz, Parndorf – Wolfsberg, Leithaprodersdorf – WSG Tirol, Kitzbühel – GAK, Austria Klagenfurt – Rapid, Traiskirchen – Austria Wien, Wallern – Ried, Vorwärts Steyr – Hartberg, Lafnitz – Austria Lustenau. – Spieltermine: 4. bis 6. September.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
29.07.2026 23:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Autobahn-Abfahrtssperren nun auch für Einheimische
107.292 mal gelesen
Die Abfahrtssperren sollen an weniger Stellen, dafür effizienter kontrolliert werden.
Oberösterreich
Die Innviertler Horrorstrecke kommt nicht zur Ruhe
90.678 mal gelesen
Erst sechs Tage zuvor waren genau hier zwei Pkw-Lenker ums Leben gekommen
Tirol
Kletterin riss Partner mit in die Tiefe und starb
83.721 mal gelesen
Beim Abstieg von der Wildspitze ereignete sich der tödliche Alpinunfall.
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
759 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Österreich
Die nächste Hitzewelle kommt: So heftig wird sie
717 mal kommentiert
Die Hitzewelle kommt, wie lange sie bleibt, ist noch offen.
Innenpolitik
Wehrdienst: Van der Bellen soll Grüne einfangen
670 mal kommentiert
Van der Bellen als Strippenzieher der Reform – nun soll er die Grünen ins Boot holen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf