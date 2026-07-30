Schloss Mattsee wird zur Bühne der Eitelkeiten

Gerne behauptet ein Regisseur, mit seiner Inszenierung die aktuellen Themen unserer Zeit aufzugreifen. Helmut Vitzthum spielt nun aber tatsächlich die nahende Hitzewelle in die Karten. Denn in seiner aktuellen Produktion der Schlossbergspiele Mattsee geht es um genau das: einen Klimawandel der Extreme.
In der satirischen Komödie „Eine heiße Geschichte“ von Volker Heymann wird aber nicht nur das extreme Wetter den vier Protagonisten zum Verhängnis. Sondern auch ihren Eitelkeiten. Denn sie scheitern daran, eine Partei mit einem gemeinsamen Ziel zu gründen.
„Jedem, der schon mal in einem Verein oder in einer Partei war oder ist, wird das irgendwie bekannt vorkommen“, schmunzelt Vitzthum. Neben ein paar Lachern hofft der Regisseur aber auch auf Momente der Erkenntnis beim Publikum: „Erst wenn wir uns gezwungen sehen etwas zu ändern, wenn die Schmerzgrenze erreicht ist, erst dann werden wir handeln.“
Noch bis Ende August zeigt das Ensemble der Freien Bühne Salzburg das Stück beim Schloss Mattsee.
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