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Nach Blitzeinschlag

Feuerwehr brachte Waldbrand rasch unter Kontrolle

Salzburg
29.07.2026 22:27
Sechs Löschflüge ins Gebirge machten dem Brand den Garaus.
Sechs Löschflüge ins Gebirge machten dem Brand den Garaus.(Bild: Feuerwehren Bezirk Pongau/Stefan Hafner)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zu einem Waldbrand auf 1700 Metern Seehöhe rückte die Feuerwehr Großarl in Salzburg am Mittwochabend aus. Eine Einheimische hatte einen Blitzeinschlag beobachtet, der sich zu einem Feuerschein entwickelte. Letztendlich kam den Florianis auch der Regen zu Hilfe ...

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Gegen 17.30 Uhr ging der Waldbrandalarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Großarl ein. Demnach brannte es nahe der Bachalm – in unwegsamem Gelände, das nur schwer zu erreichen ist. Sofort wurde ein Hubschrauber zur Unterstützung angefordert. 

Mittels Faltbehälter wurde das Wasser zum brennenden Baum geflogen.
Mittels Faltbehälter wurde das Wasser zum brennenden Baum geflogen.(Bild: Feuerwehren Bezirk Pongau/Stefan Hafner)

Beim Erkundungsflug zeigte sich, dass ein einzelner Baum brannte. Mithilfe eines Faltbehälters wurde Wasser zur Brandstelle geflogen und aus der Luft abgeworfen. Nach sechs Löschflügen war das Feuer unter Kontrolle, weitere folgten zur Vorsicht noch.

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Gegen 20 Uhr war es aufgrund eines Unwetters nicht mehr möglich, zu fliegen. Allerdings brachte dieses auch starken Regen mit sich – der gegen 20.20 Uhr dann das endgültige „Brand aus“ ermöglichte. 

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