Feuerwehr brachte Waldbrand rasch unter Kontrolle

Zu einem Waldbrand auf 1700 Metern Seehöhe rückte die Feuerwehr Großarl in Salzburg am Mittwochabend aus. Eine Einheimische hatte einen Blitzeinschlag beobachtet, der sich zu einem Feuerschein entwickelte. Letztendlich kam den Florianis auch der Regen zu Hilfe ...
Gegen 17.30 Uhr ging der Waldbrandalarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Großarl ein. Demnach brannte es nahe der Bachalm – in unwegsamem Gelände, das nur schwer zu erreichen ist. Sofort wurde ein Hubschrauber zur Unterstützung angefordert.
Beim Erkundungsflug zeigte sich, dass ein einzelner Baum brannte. Mithilfe eines Faltbehälters wurde Wasser zur Brandstelle geflogen und aus der Luft abgeworfen. Nach sechs Löschflügen war das Feuer unter Kontrolle, weitere folgten zur Vorsicht noch.
Gegen 20 Uhr war es aufgrund eines Unwetters nicht mehr möglich, zu fliegen. Allerdings brachte dieses auch starken Regen mit sich – der gegen 20.20 Uhr dann das endgültige „Brand aus“ ermöglichte.
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