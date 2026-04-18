Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heftige Reaktionen

Der U-Ausschuss zieht weite Kreise bis nach Wien

Burgenland
18.04.2026 17:00
Mit Spannung wird Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer im U-Ausschuss erwartet.
Mit Spannung wird Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer im U-Ausschuss erwartet.(Bild: SEPA Media)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Nach der 12. Sitzung im U-Ausschuss drängen sich Fragen zur umstrittenen „Lex Neue Eisenstädter“ auf. Was die Wohnungsgemeinnützigkeit betrifft, kündigt die FPÖ Initiativen im Nationalrat an.

0 Kommentare

Die Aussagen der Geschäftsführer der Neuen Eisenstädter am Donnerstag im U-Ausschuss lösten heftige Reaktionen bis nach Wien aus. Bei den Befragungen ist ans Tageslicht gekommen, dass gegen die ÖVP-nahe Wohnbaugesellschaft ein Finanzstrafverfahren läuft. Das heikle Thema greift ebenso FPÖ-Bautensprecher Michael Oberlechner auf. „Dieses Faktum macht die Causa ,Lex Neue Eisenstädter’ wesentlich brisanter“, merkt er an. Aus seiner Sicht steigt der Druck auf das ÖVP-geführte Wirtschaftsministerium rapide an. „War das Finanzstrafverfahren bereits im Laufen, als an der ,Lex Neue Eisenstädter’ gearbeitet wurde?“, fragt der Parlamentarier nach. Er fordert „absolute Aufklärung“ und kündigt Initiativen im Nationalrat an. Die Prüfungsvorgaben in der Wohnungsgemeinnützigkeit seien zu verschärfen, die Revisionsverbände deutlicher in die Pflicht zu nehmen, erklärt er.

Warten auf den Wirtschaftsminister
Im U-Ausschuss hatte die SPÖ-Fraktion schon öfters auf den Verdacht hingewiesen, dass mithilfe einer Novelle des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes versucht worden sei, der Neuen Eisenstädter eine Sitzverlegung in ein anderes Bundesland zu erleichtern, um sich der Aufsicht des Landes Burgenland entziehen zu können. „Ausgangspunkt sind die im November 2025 aus dem Wirtschaftsministerium durchgesickerten Pläne“, bekräftigt SPÖ-Klubobmann Roland Fürst.

Mit Spannung wird Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer im U-Ausschuss erwartet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
18.04.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
10° / 20°
Symbol wolkenlos
Güssing
5° / 21°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
6° / 20°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
10° / 21°
Symbol heiter
Oberpullendorf
7° / 20°
Symbol heiter

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
293.780 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
140.454 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
137.675 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
1937 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1024 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
905 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Mehr Burgenland
Spar-Regale leer
HiPP: „Externer krimineller Eingriff“ bei Babybrei
Krone Plus Logo
Pendler-Historie
Burgenländer als Arbeiter in den Wiener Gärten
Gefahr bei Verzehr?
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
Kontrolle von Routen
Festnahme bei großer Aktion gegen Waffenschmuggel
Krone Plus Logo
„Gebt mir eine Chance“
Motiviert und ignoriert: 19-Jährige kämpft um Job
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf