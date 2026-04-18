Der U-Ausschuss zieht weite Kreise bis nach Wien

Die Aussagen der Geschäftsführer der Neuen Eisenstädter am Donnerstag im U-Ausschuss lösten heftige Reaktionen bis nach Wien aus. Bei den Befragungen ist ans Tageslicht gekommen, dass gegen die ÖVP-nahe Wohnbaugesellschaft ein Finanzstrafverfahren läuft. Das heikle Thema greift ebenso FPÖ-Bautensprecher Michael Oberlechner auf. „Dieses Faktum macht die Causa ,Lex Neue Eisenstädter’ wesentlich brisanter“, merkt er an. Aus seiner Sicht steigt der Druck auf das ÖVP-geführte Wirtschaftsministerium rapide an. „War das Finanzstrafverfahren bereits im Laufen, als an der ,Lex Neue Eisenstädter’ gearbeitet wurde?“, fragt der Parlamentarier nach. Er fordert „absolute Aufklärung“ und kündigt Initiativen im Nationalrat an. Die Prüfungsvorgaben in der Wohnungsgemeinnützigkeit seien zu verschärfen, die Revisionsverbände deutlicher in die Pflicht zu nehmen, erklärt er.