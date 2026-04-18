Lkw in Flammen: Feuer griff auf Holzlager über

Einen spektakulären Brand musste die Grazer Berufsfeuerwehr am Samstag im Bezirk Puntigam löschen. Ein Lastwagen stand vollständig in Flammen. Die Ursache ist noch ein Rätsel.
Gleich mehrere Notrufe wurden Samstagvormittag aus dem Grazer Bezirk Puntigam abgesetzt: Auf einem Grundstück in der Auer-Welsbach-Gasse stand ein Lastwagen in Vollbrand. Bei der Anfahrt der Berufsfeuerwehr war bereits aus weiter Ferne eine schwarze Rauchsäule sichtbar.
Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Hackschnitzelmaschine in Brand geraten war. Die Flammen hatten bereits auf das angrenzende Holzlager und die unmittelbare Vegetation übergegriffen. Sofort begann die Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz, Wasser wurde aus dem angrenzenden Mühlbach entnommen. Nach den Löscharbeiten musste der beschädigte Dieseltank umgepumpt werden. Während des Einsatzes kam es im Umfeld zu Verkehrsverzögerungen.
Im Einsatz waren neben 28 Mitgliedern der Berufsfeuerwehr auch die Polizei, ein Einsatzjurist der Stadt Graz und der Chemiealarmdienst des Landes. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.
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