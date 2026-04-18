Lkw in Flammen: Feuer griff auf Holzlager über

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Hackschnitzelmaschine in Brand geraten war. Die Flammen hatten bereits auf das angrenzende Holzlager und die unmittelbare Vegetation übergegriffen. Sofort begann die Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz, Wasser wurde aus dem angrenzenden Mühlbach entnommen. Nach den Löscharbeiten musste der beschädigte Dieseltank umgepumpt werden. Während des Einsatzes kam es im Umfeld zu Verkehrsverzögerungen.