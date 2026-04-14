Wie teuer unser Urlaub heuer im Sommer wird

Der Kerosinpreis und die Ausfälle bei Fernreisen nach Asien wirken sich auf den Trip ans Mittelmeer aus. Wie tief müssen wir heuer für den Sommerurlaub in die Tasche greifen? Die „Krone“ hörte sich in der Reisebranche um – und kennt die Zahl, ab der eine vierköpfige Familie All-inclusive-Urlauben kann.