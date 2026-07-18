In 2 Minuten, 29 Sekunden zur Staatsbürgerschaft

Zwei Wochen nach ihrem ersten Arbeitstag wäre für Eva Horak beinahe der letzte gekommen. Kündigungsgrund: Kurrentschrift. „Ich konnte das nicht lesen und wollte schon aufhören“, sagt sie. „Aber ich blieb hartnäckig und habe gelernt.“ Das war 2001, heute ist Horak die Leiterin der Staatsbürgerschaftsevidenz.